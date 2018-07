De vragen van 14 juli 2018

De uitzending van zaterdag 14 juli was een mooie, met een vraag over eieren, de bespreking van een absurd boek, de stadsdichter van Vlaardingen en héél véél antwoorden.





(Ver)brandende vraag

Fijntje den Ouden uit Beverwaard: Kunnen mensen die in de tropen geboren zijn en nog wonen ook verbranden in de zon?





Dubbel parkeren

Lisanne de Loo uit Delfshaven: Als je met een auto en een aanhanger, of met een lang busje, twee parkeerplekken inneemt, moet je dan ook voor twee plekken betalen?





Gevederde vader

Cindy de Waal uit Krimpen aan den IJssel: Waarom zorgt een ganzen- of zwanenvader wel voor z’n kroost, en laat de mannetjeseend z’n kuikens direct links liggen zodra ze uit het ei komen?





Bellen over een belletje

Els Doornheim uit Spijkenisse: Ik zoek een diefstalpreventiebelletje - een soort kattenbelletjes dus voor aan je tas. Ik had gehoord dat deze bij de politie verkrijgbaar waren, maar dat klopt niet. Preventieteams zouden ze uitdelen, maar waar kan ik die vinden? Ik zoek ze niet voor aan mijn tas, maar ze zijn zo goed te horen dat ik ze graag bij mijn blinde-geleidehond aan de riem zou hangen. (Foto)





Rustdag

Boyan Ephraim: Afgelopen zaterdag wilde ik een pakketje ophalen bij een winkel, maar ik zou het niet meer gaan redden omdat de winkel ging sluiten. En zondag is voor veel winkels nog steeds een rustdag, dus dan hoef je het ook niet te proberen. Maar is het eigenlijk overal ter wereld zo dat zondag een rustdag is en winkels dus dicht zijn? Hier komt dat natuurlijk vanuit het christelijke geloof, maar hoe zit dat dan elders in de wereld? Hebben ze daar een andere rustdag?





Uilige vragen

Ed Aldus: Waar komt de uitdrukking: 'wat ben je toch een uilskuiken!' vandaan? En waar komt de uitdrukking 'een uiltje knappen' vandaan?





Een prijzige zone

Piet Hein: De milieuzone in Rotterdam wordt afgeschaft. Mijn vraag is: hoeveel heeft dat in totaal gekost? Ik weet dat het aanleggen al 15 miljoen heeft gekost, maar nu moet hij ook weer worden ontmanteld. Wat zijn de totale kosten?





Prikkelend!

Mevrouw Vergeer uit Hoogvliet: Waarom ben ik altijd zo statisch? En wat doe je er aan? Ik heb een tip gekregen dat je punaises onder je schoen moet prikken, en dat helpt, maar zijn er nog andere tips?

