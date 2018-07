Autorit van gezin met caravan eindigt in ongeval op A15

De autorit van een gezin is zaterdagmiddag abrupt geëindigd op de A15 bij Sliedrecht. Hun caravan schaarde en kantelde midden op de drukke snelweg.

De 40-jarige bestuurder uit het Geldserse Wezep haalde rond 13:15 uur een vrachtwagen in, waarbij de caravan door enkele hobbels in de weg ging stuiteren. De caravan begon van van links naar rechts over de snelweg te slingeren en kantelde uiteindelijk.

Volgens de politie raakte niemand gewond. Het is onduidelijk waar het gezin naar toe onderweg was. Een bergingsbedrijf zorgde dat de weg weer vrij kwam.

Door het ongeval ontstond een file van vijf kilometer tussen Gorinchem en Ridderkerk. Aan de andere kant ontstond een korte kijkersfile. Automobilisten kregen het advies om te rijden via Breda en Roosendaal, via de A27, A59 en de A16.