Togo All Stars, Leon Bridges en Chic spelen zaal plat op NSJ

Het was dansen en zweten op de tweede dag van het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Het publiek ging zaterdag los bij de optredens van Togo All Stars en Leon Bridges.

Ook de grote publiekstrekkers Earth, Wind & Fire en Nile Rodgers met Chic speelden de zaal plat.

Er stonden zaterdag zo'n vijftig act gepland op in totaal vijftien podia. Net als vrijdag was deze zaterdag al vroeg in dit jaar uitverkocht.

Vrijdag was een van de grote publiekstrekkers de Amerikaanse groep The O'Jays. Het dak ging er in de zaal vanaf toen de groep Back Stabbers speelde. Zondag is de laatste dag van deze 43e editie van het festival, waar in totaal zo'n 75 duizend bezoekers op afkomen.