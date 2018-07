Sparta wint oefenwedstrijd tegen NAC Breda met 3-1

Sparta heeft de oefenwedstrijd tegen NAC Breda gewonnen met 3-1. De Rotterdammers wonnen in Sint Willebrord dankzij doelpunten van Ragnar Ache, Lars Veldwijk en Jannes Saksela.

Het tegendoelpunt voor de Bredanaren was van voormalig Feyenoord- en Excelsiorspeler Mitchell te Vrede. De wedstrijd ging later van start, omdat er vuurwerk op het veld was gegooid. Sparta had daarna niet lang nodig om zijn stempel te drukken.

In de 11e minuut haalde Ache verwoestend uit vanaf een meter of 20. Vroeg in de tweede helft werd diezelfde Ache gewisseld vanwege blessureleed, maar aan de krachtsverhoudingen veranderde weinig: Sparta was duidelijk de betere in Brabant.

Na een klein uur kopte Lars Veldwijk de 2-0 tegen de touwen uit een voorzet van Auassar. Vijf minuten later zette Mitchell te Vrede de 2-1 op het scorebord uit min of meer de enige kans die NAC creëerde in de hele wedstrijd. Kort voor tijd werkte Saksela nog de 3-1 binnen uit een voorzet van Verhaar.