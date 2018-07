Excelsior hard onderuit in oefenduel met PEC Zwolle

Excelsior heeft in de voorbereiding op het komende seizoen met maar liefst 5-0 verloren van PEC Zwolle. Zwolle-spits Mike van Duinen was één van de beulen voor zijn oude club Excelsior: hij scoorde twee maal en gaf een assist.

Excelsior-trainer Adrie Poldervaart stuurde een aantal ervaren spelers het veld in tegen Zwolle, met mannen als Koolwijk, Bruins, Fortes en Messaoud. Zij konden niet voorkomen dat Zwolle meteen het heft in handen nam en al binnen het half uur met 3-0 voor stond. Van Duinen scoorde twee keer, Zian Flemming was de andere doelpuntenmaker.

Nog voor rust maakte Flemming er zelfs 4-0 van en vlak na rust maakte hij ook nog zijn hattrick compleet: 5-0. Pas na een uur kreeg Excelsior een eerste mogelijkheid, maar Anderson schoot naast. Ook daarna konden de Kralingers nauwelijks een vuist maken, terwijl Zwolle het wel best vond.