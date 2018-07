Deel dit artikel:











FC Dordrecht verslaat pover TOP Oss met 2-0 in oefenduel FC Dordrecht

FC Dordrecht heeft in Oss met 2-0 afgerekend met TOP Oss in een oefenwedstrijd. Spits Siebe Schets was verantwoordelijk voor beide doelpunten. Oss, dat zowel in de eerste als de tweede helft veel proefspelers binnen de lijnen bracht, had de gehele wedstrijd vrijwel niets in te brengen.

In Oss werd snel duidelijk dat FC Dordrecht de wedstrijd in de greep had. De Dordtenaren grossierden in balbezit en zagen TOP Oss geen moment gevaarlijk worden. Daar stond tegenover dat Dordrecht zelf ook nauwelijks kansen creëerde. De beste mogelijkheid was een vlammend afstandsschot van middenvelder Renny Smith, dat door keeper Ronald Koeman van Oss tegen de lat gewerkt werd. Na rust maakte het team van trainer Gérard de Nooijer alsnog het verschil. Na 63 minuten werkte aanvaller Schets een voorzet vanaf de zijkant binnen, ruim tien minuten later schoot hij hard en strak raak vanaf een meter of twintig.