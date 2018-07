Mysterieus trio in de haven van Rotterdam

In de haven van Rotterdam zijn zaterdag mogelijk drie dolfijnen gesignaleerd. Een medewerker van Kramer Groep zag de dieren zwemmen en maakte er een filmpje van. Volgens een woordvoerder van Havenbedrijf Rotterdam zijn dolfijnen in de haven uitzonderlijk.

Remon de Vuijst filmde het trio in de Hartelhaven, vlakbij de Maasvlakte. Het trio komt even snuivend boven water en duikt dan weer onder. Hij stuurde het filmpje naar RTV Rijnmond met de opmerking "Ik vond het wel bijzonder om te zien."

Maar wat hij nu echt had gezien, daar was De Vuijst niet helemaal zeker van. "Dolfijnen?", vroeg hij RTV Rijnmond. De redactie kwam er ook niet uit. Een telefoontje naar het Havenbedrijf bood evenmin uitkomst. "Dolfijnen komen in de haven heel sporadisch voor. Je ziet ze al nauwelijks in de Noordzee", aldus woordvoerder Tie Schellekens.

Volgens Schellekens is twintig jaar geleden voor het laatst een dolfijn in Rotterdam gesignaleerd: "Dat was in de Brittaniëhaven aan de entree van de haven, daar heb ik toen nog achteraan gezeten met een verslaggever van een landelijke krant."

Te uitzonderlijk en onduidelijk dus om er uitspraken over te doen. Zouden de dolfijnen misschien een teken zijn dat het water in de haven schoner wordt? "Dat kan", aldus Schellekens. "We hebben tegenwoordig ook een groep van veertig zeehonden als vaste bewoners. Die beesten eten veel vis, dus die komen alleen naar plekken waar er ook vis is."