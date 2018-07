Politiehond spoort graffitispuiters bij Capelsebrug. Auw!

In Rotterdam zijn zaterdagochtend vier graffitispuiters aangehouden. De vier leken bij aankomst van de politie gevlogen, maar dankzij een politiehond gaven ze zich vrijwillig over.

Agenten gingen naar metrostation Capelsebrug na een melding over de spuitgasten. Bij aankomst was er niemand meer te zien. Een politiehond bood uitkomst. Hij sloeg aan op een geurspoor dat naar een paar bosjes in de buurt leidde.

De politie waarschuwde nog, maar toen niemand tevoorschijn kwam, werd de hond vrijgelaten. Een pijnlijk 'auw!' was het resultaat, waarna de vier graffitispuiters al snel tevoorschijn kwamen. Een van hen was in zijn kuit gebeten.

De vier zijn aangehouden.