Terugkijken: Rijnmond is Gers! aflevering 4

CHIO-directeur Jan de Mooij, actrice Mylène d'Anjou en ondernemer Bart van Leijden zijn te gast in de vierde aflevering van Rijnmond is Gers! De presentatie is in handen van Ebru Umar en Edwin Veekens.

Actrice Mylène d'Anjou werd geboren in Hoogvliet en is na een aantal omzwervingen sinds 14 jaar weer woonachtig in Rotterdam. Na rollen in onder meer Ciske de Rat en Mama Mia schittert ze binnenkort in The Adams Family.

Mylène d'Anjou geniet van het publiek in Rotterdamse theaters

Jan de Mooij heeft net een drukke editie van het CHIO achter de rug. Hij blikt vooruit op volgend jaar. Dan reist de internationale hippisch top af naar het Kralingse Bos voor meerdere Europees Kampioenschappen.

In de talkshow spreekt hij ook over het bijzondere verhaal van zijn dochter. Op 9-jarige leeftijd kreeg ze te horen nooit zelfstandig te kunnen lezen en schrijven. Door de paardensport kreeg haar zelfvertrouwen een flinke stimulans. Nu heeft ze een HBO-diploma op zak.

Jan de Mooij over zijn dochter

Ook Bart van Leijden is te gast. Hij is de eigenaar van ETS Worldwide Luxury Driving. Hij bedient de zakelijke markt, maar vervoer ook tientallen wereldsterren. Onder anderen Nelson Mandela, Sharon Stone en Bill Clinton zaten in zijn auto.

Bart van Leijden over het vervoeren van Steve Jobs

De muzikale omlijsting van het programma is in handen van MCJR & Th'Acquisition. Winnaar van de Sena Grote Prijs van Rotterdam. Het optreden komt tot stand in samenwerking met de Popunie Rotterdam.

Bekijk hier de volledige aflevering van Rijnmond is Gers!

