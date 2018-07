Tweede zege op rij voor Nederlandse honkballers

De Nederlandse honkballers hebben zaterdag ook de tweede wedstrijd op de Haarlemse Honkbalweek gewonnen. Het team van de nieuwe bondscoach Evert-Jan 't Hoen was met 7-0 Italië te machtig. Vrijdag versloeg Oranje al Duitsland in het Pim Mulier-stadion (6-0).

Rob Cordemans uit Schiedam was erg belangrijk voor de Nederlandse ploeg. De 43-jarige werper liet in zes innings maar liefst negen keer drie slag noteren en stond slechts twee honkslagen toe. Namens Neptunus zitten Diegomar Markwell, Berry van Driel, Loek van Mil, Orlando Yntema, Gianison Boekhoudt, Dwayne Kemp, Dudley Leonora en Stijn van der Meer in de Nederlandse selectie.

Oranje pakte in 2016 de laatste editie van de Haarlemse Honkbalweek, die daarna vanwege gebrek aan financiële middelen leek ophouden te bestaan. Uiteindelijk kon het evenement toch blijven bestaan en een doorstart maken onder de naam Honkbalweek Haarlem.