Bewoonster overvallen in Rotterdam-Kralingen

Twee mannen hebben zaterdag een woning overvallen in Rotterdam-Kralingen. Dat gebeurde halverwege de avond aan de Oostzeedijk, vlakbij de Willem Ruyslaan.

Na de overval gingen de twee mannen ervandoor, volgens de politie vermoedelijk in een voertuig. Het is onbekend of er iets buit is gemaakt.

Mogelijk hadden de daders een vuurwapen bij zich. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De politie gaat met de bewoonster praten over wat er zich precies heeft afgespeeld.