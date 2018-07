Dansen als Kate Bush in Het Park in Rotterdam

Fans van Kate Bush vierden zaterdag in Het Park in Rotterdam The Most Wuthering Heights Day Ever. Op allerlei plekken in de wereld deden mensen op deze speciale dag de danspasjes van het beroemde nummer na.

"Het is een evenement wat ooit in Brighton georganiseerd werd, wat ik op YouTube zag en waarvan ik heel vrolijk werd", zegt Priscilla Smith in Het Park. "Vandaar dat ik het ook naar Rotterdam heb gehaald en ook hier wilde organiseren."

De Rotterdamse variant trok zaterdag een tiental deelnemers, van jong tot oud. "Het is een best pittige dans. Volgens mij ga ik ook best een paar keer goed mis", lacht Priscilla. "Zo naar achteren duiken, dat lukt me niet."

The Most Wuthering Heights Day Ever werd voor het eerst in Brighton gehouden in 2013. Inmiddels zijn er ook evenementen in Berlijn, Melbourne Atlanta en Montreal geweest.

Kate Bush debuteerde met het liedje in 1978. Tot op de dag van vandaag is het nog steeds haar grootste hit ooit.