Gratis festival Big Rivers Dordrecht trekt veel publiek

Festival Big Rivers in Dordrecht stevent af op een record. Het is volgens verslaggever Thijs Bom ongekend druk in de Dordtse binnenstad. "Gisteren zo'n 35 duizend mensen op de been en naar schatting 50 tot 60 duizend bezoekers vanavond."

Het programma van Big Rivers is divers. Alles komt voorbij van dance tot soul en hiphop. Enkele grote namen op het programma zijn dj Jean, Dutch Windmills, Ntjam Rosie en De Likt.

Big Rivers duurt nog tot en met zondag. Bekijk hier de video-impressie van de eerste dag: