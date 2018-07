Deel dit artikel:











Brand in portiekwoning Rotterdam Foto: MediaTV

In een portiekwoning in de Boergoensestraat in Rotterdam was zaterdagavond een uitslaande brand. Volgens de brandweer is er veel schade aan het huis op de hoek met de ​Frans Bekkerstraat.

Blussen duurde langer

Er is opgeschaald naar een grote brand, omdat de brandhaard moeilijk te vinden was. Dat is volgens de brandweer vaker lastig aan hoekwoningen. Er is opgeschaald naar een grote brand, omdat de brandhaard moeilijk te vinden was. Dat is volgens de brandweer vaker lastig aan hoekwoningen. In het huis woont één persoon, die moest ergens anders slapen. De oorzaak van de brand is niet bekend.