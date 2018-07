Eerste paal nieuwe concertzaal Ahoy geslagen

Op de laatste dag van het North Sea Jazz Festival is bij Ahoy de eerste paal voor de uitbreiding en nieuwbouw van het muziek- en sportpaleis bij Zuidplein geslagen. Op het voorplein komt extra concertzaal voor 7000 man en een congrescentrum van vier verdiepingen.

De concertzaal kan ook gebruikt worden als theater- en congreszaal voor een publiek van 2750 man. Daarmee wordt het het grootste auditorium van Europa. De eerste paal werd geslagen door wethouder Adriaan Visser en Ahoy-directeur Peter van der Veer.

De komst van het poppodium annex congrescentrum en de renovatie van Ahoy maken onderdeel uit van de grootschalige gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Zuidplein wordt opgeknapt en moet een prettigere plek worden voor wonen, werken, winkelen, sporten en cultuur.

Op dit moment wordt er het nieuwe Kunstenpand gebouwd waar theater Zuidplein en de bibliotheek hun intrek in zullen nemen. Begin dit jaar is het nieuwe zwembad Zuid in gebruik genomen dat geschikt is voor officiële wedstrijden.

Het ontwerp van de uitbreiding van Ahoy is van het Rotterdamse architectenbureau Kraaijvanger dat ook verantwoordelijk is voor het ontwerp van het Masterplan Hart van Zuid en het zwembad.