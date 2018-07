Deel dit artikel:











Dierenbescherming: "Kitty is een echt vechtertje" Kitty zondag. Foto: Dierenbescherming Kitty kort na binnenkomst vrijdag. Foto: Dierenbescherming

Dierenopvangcentrum Spijkenisse en de dierenambulance worden overspoeld met telefoontjes, emails en berichtjes via sociale media over Kitty. Het kitten werd vrijdag midden in de nacht gevonden bij het Marconiplein in Rotterdam, vastgebonden aan een hek met tiewraps.

Kitty is inmiddels thuis bij een dierenarts, die tevens vrijwilliger is van de dierenopvang. "Beter kan zij op dit moment niet zitten, hier heeft zij de juiste medische zorg om haar heen," vertelt Ezra van Dierenopvangcentrum Spijkenisse. Het kitten kreeg vrijdag al gelijk haar eerste operatie. Bij haar kin was haar huid tot halverwege de onderkaak afgestroopt. Verder heeft het poesje breuken in een elleboog, groeischijf van een hak en borstbeen. Vechtertje

Volgens de Dierenbescherming is Kitty, ondanks wat ze heeft meegemaakt, een vechtertje. Ze eet goed ondanks de pijn in haar kaak en kroelt graag. Volgens de Dierenbescherming is Kitty, ondanks wat ze heeft meegemaakt, een vechtertje. Ze eet goed ondanks de pijn in haar kaak en kroelt graag. "Ze geniet zichtbaar van de liefde en de goede zorgen die zij nu krijgt. Ook hebben wij veel berichtjes gehad van mensen die haar een goed thuis willen geven, maar wij kunnen inmiddels het goede nieuws vertellen: als Kitty er helemaal bovenop komt, heeft zij bij één van onze medewerksters haar gouden mandje klaar staan." Dader

De dierenbeschermers denken dat het de bedoeling van de dierenbeul moet zijn geweest dat het katje een pijnlijke dood zou sterven aan het hek. Uit onderzoek bleek het diertje al gewond moet zijn geweest voordat het werd vastgebonden. De dierenbeschermers denken dat het de bedoeling van de dierenbeul moet zijn geweest dat het katje een pijnlijke dood zou sterven aan het hek. Uit onderzoek bleek het diertje al gewond moet zijn geweest voordat het werd vastgebonden. De dader is nog altijd niet gevonden en de kosten voor de dierenarts lopen steeds verder op. Daarom roept de Dierenbescherming op een gift te doen om Kitty en de andere dieren in nood te helpen.