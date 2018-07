Duplan over WK-finale: 'Frankrijk kan in vijf seconden van de achterlijn voor het doel staan'

Édouard Duplan traint in de voorbereiding mee met Sparta en speelde zaterdag mee in de oefenwedstrijd tegen NAC Breda. De vraag is echter over hij nog een contract gaat tekenen in Rotterdam-West. Voor de Fransman is het sowieso een spannend weekend aangezien zijn land staat in de WK-finale tegen Kroatië.

"Ik zal met heel veel plezier naar de wedstrijd kijken. Ik zou het prachtig vinden als ze de wereldtitel pakken en ik heb er ook vertrouwen in. Frankrijk's is verdedigend sterk.

Het staat als een huis, het is bijna onmogelijk om doorheen te komen. En natuurlijk de individuele kwaliteiten. Niet zozeer de spelwijze en de speelpatronen, maar de chemie waarmee heel veel kan gebeuren in vijf seconden kunnen ze van de achterlijn voor het doel staan."

Van de finale verwacht Duplan veel. "Kroatië kan je niet onderschatten, het is een team met heel veel kwaliteiten. Alleen, als Frankrijk normaal speelt en niet anders gaat doen, dan zie ik niet hoe Kroatië er doorheen zou kunnen komen. En op den duur zal Frankrijk kansen gaan krijgen. Ze gaan rustig afwachten en hun kansen pakken."

Langer verblijf?

Of Duplan daadwerkelijk een contract gaat tekenen bij Sparta is nog onduidelijk. "Het was in eerste instantie de bedoeling dat ik alleen zou meetrainen om fit te worden. Maar je weet natuurlijk ook dat het zomaar zou kunnen dat we kiezen om samen iets te doen. Maar dat is nog onduidelijk."

Henk van Stee geeft tegenover RTV Rijnmond aan dat de komende vijf weken een beslissing over Duplan wordt genomen. "Toen Édouard kwam meetrainen was er nog geen intentie van beide kanten om een contract te tekenen. Maar hij kan goed voetballen, dat staat buiten kijf. Maar het is de vraag hoe fit hij is én kan worden. We zullen moeten kijken of we op zijn positie spelers nodig hebben. Het wordt de komende tijd duidelijk. Er is in ieder geval nog niet over gesproken."

Kijk hierboven heel het interview met Duplan.