Feyenoorders 'Gio', Van Persie, Van Geel en Boëtius spreken zich uit over het WK Robin van Persie Giovanni van Bronckhorst Jean-Paul Boëtius Martin van Geel

Feyenoord is terug van het trainingskamp in Zwitserland waar het twee oefenwedstrijden speelde. Frank Stout reisde mee met en sprak daar veel Feyenoorders over het nieuwe seizoen. Maar natuurlijk ging het daar ook over het WK, dat zondag eindigt.

Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft genoten van het WK. "Het was leuk om te kijken, omdat het het mooiste toernooi is ter wereld. Het was een mooi WK, omdat de meeste favorieten vrij vroeg zijn uitgeschakeld. Dat is niet vaak voorgekomen." Van Persie zag veel meer goals. "Er waren meer penalty's, dus meer goals. Maar ook meer reddingen en spektakel." Hij is daarnaast voorstander van de VAR. "Het maakt het spel eerlijker. Het is even wennen, maar vernieuwing roept altijd weerstand op." Jean-Paul Boëtius had er stiekem meer van verwacht. "Ik had van sommige wedstrijden met de favorieten wat leukere wedstrijden verwacht. Die bleven uit. Maar ik heb zeker ook wat leukere wedstrijden gezien." Van Geel vond het een top-WK. "Ik heb enorm genoten van hoogstaande wedstrijden en enorm spannende wedstrijden en van de hoge intensiteit van wedstrijden, wat vandaag de dag gevraagd wordt. Maar ook van de slijtageslagen, de '4-3 en 2-2-wedstrijden' en de strafschoppenseries die er bij horen: ik vond het een top-WK." Bekijk hierboven heel het item met de Feyenoorders over het WK.