Bendsneyder eindigt twintigste en pakt geen punten Bo Bendsneyder. Foto: ANP Vincent Jannink

De Rotterdamse coureur Bo Bendsneyder is zondag op de Sachsenring in Duitsland buiten de punten geëindigd. Hij eindigde in de Moto2-klasse op de twintigste plek.

Bendsneyder wacht door zijn twintigste plek nog steeds op zijn eerste punten in de Moto2. Brad Binder won in Duitsland de race. Hij eindigde boven de Spanjaard Joan Mir en de Italiaan Luca Marini. De eveneens Italiaanse Francesco Bagnaia, de leider van het WK-klassement, werd twaalfde en deed dus geen goede zaken.