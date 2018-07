Meldkamer 112 deels plat door ICT-problemen

De meldkamer van politie, brandweer en ambulance in het World Port Center in Rotterdam ligt sinds zondagmiddag gedeeltelijk plat. Er zijn computerproblemen. Op de helft van de werkplekken kan niet ingelogd worden.

De storing is het gevolg van een probleem in het landelijke meldkamersysteem in Driebergen.

Het is de eerste keer dat de nieuwe meldkamer getroffen wordt door een omvangrijke storing. De meldkamer werd een paar maanden geleden voor miljoenen euro's verbouwd en een maand geleden heropend.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft de storing geen gevolgen voor mensen in nood die 112 bellen. Alle telefoontjes worden automatisch doorgezet naar de meldkamer in de regio Haaglanden.

"We oefenen dit scenario regelmatig, dus zijn goed voorbereid op eventuele storingen", aldus de woordvoerder.