Nederlandse honkballers verliezen derde wedstrijd

Dwayne Kemp in actie voor Nederland. Foto: ANP

De Nederlandse honkballers hebben zondag tijdens de Haarlemse Honkbalweek een 3-2 nederlaag geleden tegen Chinees Taipei.

Neptuniaan Diego Markwell stond namens Nederland op de heuvel. Dwayne Kemp en Stijn van der meer (beide Neptunus) kwamen ook in actie voor Nederland. Net als Kevin Kelly, oud-speler van Neptunus en nu in dienst van het Italiaanse ASD Rimini.

De Taiwanezen kwamen vrij vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong en voegde daar later in de wedstrijd nog een punt aan toe. Nederland kwam nog terug tot 2-1, maar zag het daarna 3-1 worden. De 3-2 van Nederland leverde verder niks meer op.

Het team van de nieuwe bondscoach Evert-Jan 't Hoen won de eerste twee duels van het toernooi nog van Italië en Duitsland, maar de Taiwanezen bleken wel een maatje te groot.