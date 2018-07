Deel dit artikel:











Opstootje in zwembad Papendrecht Foto: politie Drechtsteden

Het ging zondagmiddag flink mis in het zwembad in Papendrecht. Er was een opstootje tussen meerdere badgasten, waarna meerdere mensen niet wilden luisteren naar de beveiliging van het zwembad.

De politie moest er aan te pas komen om de rust in het zwembad te herstellen. De agenten bleven voor de zekerheid tot sluitingstijd in het zwembad om alles in goede banen te leiden. Niemand hoefde uiteindelijk aangehouden te worden.