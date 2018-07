Deel dit artikel:











Supporters genieten in stadion Excelsior van WK-finale Fans van Frankrijk vieren feest na winst op Kroatië

In het stadion van Excelsior keken zondag zeker zo'n vierhonderd voetbalsupporters naar de finale van het WK tussen Frankrijk en Kroatië. De Fransen wonnen, in Moskou gebeurde dat, met 4-2. In Kralingen genoten fans van beide kampen van de doelpuntrijke eindstrijd.

"Ik ben trots, dit is onze beste prestatie ooit op een WK", zegt een halve Kroaat na afloop. "De Fransen hebben een beetje mazzel gehad, maar ook op klasse gewonnen." Een Parijzenaar, die al enige tijd in Rotterdam woont en een Nederlandse vriendin heeft, twijfelde geen moment aan een goede afloop voor zijn land. "Ik wist dat het goed ging komen. We hebben een goed team met goede spelers. Het beste team van dit WK. Nu lekker een feestje vieren, maar ik heb morgen tentamens, dus ook niet te veel", lacht hij. Maandag op TV Rijnmond een reportage over de finale die door honderden supporters in het stadion van Excelsior werd gevolgd.