Gelukzoekersrappaerappertoir en Illegaal bedrukte t-shirts

Kleurrijke punk-, lak- en latex lolita-kledingwinkel Black Widow verkoopt illegaal bedrukte bands-t-shirts uit de 80'er jaren, waar de onverlate Engelse boot-legger nog jaren in de gevangenis voor heeft moeten brommen indertijd.

Gedreven door opslaggebrek kon de Rotterdamse BW-eigenaar Gerard Roijacker het illustere handeltje van maar liefst 10.000 punk-, new wave-, deutsche neue welle- en hardrockbands-t-shirts bij toeval op de kop tikken en overnemen.

Een met technische opstartongemakken kampende en uiteindelijk aanstekelijke Neerlandstalige rapraggae rampestampende Gelukszoekersconcert in het kader van het Nieuwe Lichting-uitwisselingsprogramma voor willekeurige winkels in de stad bracht dit genakende illegale zaakje op de proppen.

In de tussentijd dat de Gelukzoekers rappae-posse onde de bezielende begeleiding van Ceremoniemeester/DJ Zero hun technische onvolkomenheden plus rappertoire op orde brengen hopt videologger Jack F Kerklaan met gespitste oren en zintuigen op de wind bij Black Widow binnen en op de hopelijk loslippige illegalerist Roijacker aan......