De RTV Rijnmond Zomertoer trapt af op Goeree-Overflakkee

Vanaf de vuurtoren in Ouddorp is maandagochtend de RTV Rijnmond Zomertoer afgetrapt. Zes weken lang trekken verslaggevers door de regio. Elke week wordt een deel van het Rijnmondgebied uitgelicht op tv, radio, de website en social media. Deze week: Goeree-Overflakkee.

De vuurtoren van Ouddorp is het startpunt. De 40 meter hoge toren, met prachtig uitzicht over het eiland én de zee, is beeldbepalend voor het dorp. Maar open voor publiek? Dat is de toren (nog) niet.

"Er wordt volop aan gewerkt om de toren open te stellen", zegt wethouder Arend-Jan van der Vlugt. "Maar dat is nog niet helemaal rond. De toren wordt ook nog gerestaureerd. We hopen dat mensen straks van hetzelfde uitzicht als wij mogen genieten."

Van der Vlugt vindt het wel heel belangrijk dat de vuurtoren wel zijn functie houdt. "Het zicht op het strand, het begeleiden van de schepen: de toren is voor ons heel nuttig."

De vuurtorenwachter houdt vanaf de toren via radarschermen het scheepvaartverkeer in de gaten. Hij heeft zelf zijn twijfels bij het openstellen van de toren voor publiek. "Dat is lastig natuurlijk. Als er incidenten zijn, kunnen we er geen toeristen bij hebben. Dan moeten we alles rustig af kunnen handelen."

Schoonste strand van Nederland

Vanaf de toren heb je zicht op de zee en het strand, dat vorige week is uitgeroepen tot het schoonste strand van Nederland. Een prijs waar de wethouder maar al te trots op is.

"We hebben als gemeente veel geïnvesteerd, maar ook de inwoners hebben dat gedaan. Als dat wordt bekroond met een titel, geeft dat een goed gevoel."

Op het eiland is van alles te beleven, zegt Van der Vlugt. "Watersport, zoals surfen en kitesurfen, maar ook natuurbeleving. Wat we niet hier hebben, kan je dicht bij in de steden vinden."

Goeree-Overflakkee is sinds 2013 één gemeente. "We mogen best trots zijn op ons eiland", zegt de wethouder. "Onze slogan is ook 'Goeree-Overflakkee, mijn eiland'. Maar we zijn wel bescheiden."