Personeel Erasmus MC houdt kaartenactie voor nieuwe cao

Medewerkers van het Erasmus MC in Rotterdam geven dinsdagmorgen 6 duizend kaarten aan de Raad van Bestuur. Zij hopen met deze actie dat hun werkgever achter hen staat in de strijd om een nieuwe cao.

De onderhandelingen om de nieuwe cao liepen op 28 mei vast. Artsen, laboranten, verpleegkundige en andere zorgcollega's eisen meer respect, een fatsoenlijke loonsverhoging en minder werkdruk.

De kaarten representeren 6 duizend werknemers van het Erasmus MC. Op de kaarten staan de eisen van het personeel voor de nieuwe cao.

"De werknemers zetten zich ondanks de aanhoudende werkdruk al jaren met hart en ziel in voor een goede patiëntenzorg, maar werkgeversorganisatie NFU lijkt dat niet te waarderen", zegt Liane Hoogendoorn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

"Daarom eisen ze nu een fatsoenlijke loonsverhoging, concrete afspraken over de aanpak van de hoge werkdruk en een goede generatieregeling, want er moet veel meer jonger personeel bijkomen."

Meerdere acties

FNV laat weten dat naast de kaartenacties voorbereidingen getroffen worden voor andere acties, die na de zomer zullen plaatsvinden.

Eerder kondigde FNV stiptheidsacties aan in acht universitair medische centra (UMC's) waaronder het Erasmus MC. Deze zijn in de Leidse en Utrechtse academische ziekenhuizen gestart. Wanneer de acties in het Erasmus MC starten is nog niet bekend.