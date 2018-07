Kat Kitty vecht na gruweldaad nog steeds voor haar leven

"Ik heb een foto gezien van hoe Kitty met tiewraps vastgebonden zat aan een hek. Wat ik gezien heb, was gewoon verschrikkelijk en het heeft mijn hart gebroken." Dat zegt Caroline van de Dierenambulance Zuid-Holland Zuid tegen RTV Rijnmond.

Een paar dagen na de vondst is ze nog steeds zichtbaar aangedaan. Mogelijk wordt het verdriet nog groter, want Kitty is er ondertussen nog steeds slecht aan toe en vecht voor haar leven.

Het arme beestje werd in de nacht van 12 juli na een bezorgd telefoontje door agenten aangetroffen, vastgemaakt aan een hek in de buurt van het Marconiplein in Rotterdam. Het lapjeskatje was pas negen weken oud. Medewerkers van de politie gaven het zwaar gehavende diertje een naam: Kitty.

Donaties



Sinds de gruwelijke vondst worden Dierenopvangcentrum Spijkenisse en de dierenambulance overspoeld met telefoontjes, e-mails en berichten op sociale media . Mensen maken zich niet alleen boos over wat er is gebeurd, maar willen ook graag helpen.

En dat kan. De kosten voor het helpen van Kitty lopen namelijk gauw op, dus daarom is de Dierenbescherming op zoek naar gulle gevers .

Doos



Ondertussen kan Caroline van de dierenambulance nog maar nauwelijks bevatten wat er is gebeurd. Ze kwam met grote spoed naar het politiebureau en kreeg daar de kat overhandigd, in een doos.

Caroline: "De politie trof haar aan met de voor- en achterpootjes met tiewraps aan elkaar gebonden. Haar mondje was helemaal gescheurd. Dat is afgelopen vrijdag door de dierenarts gehecht."

Dierenarts



Niet alleen de medewerkster van de dierenambulance was geschokt. "De dierenartsen schrokken ook heel erg. Het hing er echt om. Ze zat helemaal onder het bloed en was aan het overleven. Het katje was aan het knorren om haar eigen pijn te verzachten. Ze lag in mijn armen. Dat breekt je hart. En dan moet je met de dierenarts beslissen: wat gaan we doen?"

Hij besloot het diertje niet in te laten slapen. Maar makkelijk is het nog altijd niet. Kitty vecht nog steeds voor haar leven, vertelt Caroline.

"Ze slaapt de hele dag. Ze wil gewoon met rust gelaten worden. Maandag gaat ze naar een specialist, waar naar een verdere behandeling gekeken wordt. Maar het gaat nog heel erg slecht met haar. Het is een vechtertje, maar ja, het is nog kritiek. Het zou zo maar kunnen dat ze het niet redt. Maar iedereen doet zijn uiterste best."