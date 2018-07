Deel dit artikel:











Beloning voor gouden tip over boerderijbrand Capelle aan den IJssel Foto: MediaTV

Er is een beloning uitgeloofd voor de gouden tip over een brand in een monumentale boerderij in Capelle aan den IJssel, vorige maand. Onderzoeksbureau Stekelenburg uit Breda onderzoekt de zaak en zoekt mensen die meer weten over de felle brand.

De boerderij op de 's-Gravenweg brandde half juni helemaal af. In de boerderij zat tot begin dit jaar restaurant De Johannahoeve, maar sinds dat restaurant failliet ging, stond het pand leeg. Lees ook: Monumentale boerderij in Capelle in de as gelegd Stekelenburg is ingeschakeld door de verzekeringsmaatschappij van de opstaleigenaar van De Johannahoeve. De politie gaat uit van brandstichting, maar omdat het onderzoek nog niet verder is gekomen is de beloning uitgeloofd. Het onderzoekbureau heeft tot nu toe een aantal tips binnengekregen. Hoeveel de gouden tip oplevert en hoeveel tips er tot nu toe zijn gegeven, wil een woordvoerder van het bureau niet zeggen. "Er zitten wel interessante tips bij die we verder gaan onderzoeken."