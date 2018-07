Mogelijk asbest vrijgekomen bij Erasmus Universiteit

Er is mogelijk asbest vrijgekomen bij de Erasmus Universiteit Rotterdam tijdens het verwijderen van asbest bij de luchtbrug op campus Woudestein. Studenten en medewerkers lopen geen gevaar.

Het bedrijf dat de asbestsanering uitvoerde, legde eerder het werk neer. Een nieuw bedrijf nam vorige week de taken over. Zij hebben geconstateerd dat bij de eerdere werkzaamheden mogelijk asbest is vrijgekomen.

Onderzoek

Er is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de lucht in de omgeving van de luchtburg tussen Erasmus Building en Tinbergen Building. Dit onderzoek toont aan dat de lucht overal schoon is.

In de isolatietent van de werkzaamheden is nog wel asbest gevonden. Het K.P. van der Mandeleplein is daarom afgelopen weekend afgezet. De luchtbrug is extra ingepakt om te voorkomen dat er asbest vrijkomt.

Studenten en medewerkers kunnen de gebouwen in via andere ingangen. Alleen de fietsenstalling onder Tinbergen Building is tijdelijk niet bereikbaar.