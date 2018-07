Rijnmond doet mee op Flakkee: de windsurfplank op

Een beetje wind, een blauwe lucht en een graad of 28. Goede omstandigheden om te watersporten, zou je zeggen. Verslaggever Marion Keete werd maandag in het diepe gegooid tijdens een lesje windsurfen bij de Brouwersdam.

"Het is zeker geen straf om nu op het water te zijn", zegt windsurfleraar Karsten van Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam voordat de les begint. "Voor de tijd van het jaar is het relatief warm. Het is verfrissend om met deze tropische temperaturen het water in te gaan."

Nu de zomervakantie is begonnen, merkt Karsten dat het drukker wordt bij het surfcentrum. "Het zijn nu voornamelijk vakantiegangers", legt hij uit. "Ik kan in het Duits, Engels en Nederlands lesgeven. Omdat we een gevarieerd publiek hebben, moeten we dat kunnen."

Voor verslaggever Marion staat maandag 'gewoon' een Nederlands lesje windsurfen op het programma. De laatste keer dat zij op een surfplank stond, was toen ze een klein meisje was.

"Toen kreeg ik dat zeil maar niet uit het water", vertelt ze. "Dat is een techniekdingetje", vult Karsten aan. "Er zijn ook trucjes om het zeil uit het water te halen", stelt hij haar gerust.

Volgens Karsten zijn de omstandigheden voor een beginner maandag goed. "We hebben een rustig windje. Het is niet heel moeilijk."

Niet gevallen

Dat het niet heel moeilijk is, was geen leugen van Karsten. Marion doorstond de windsurfles zonder ook maar één keer in het water te vallen. "Ik kan me zo goed herinneren dat het zeil zo zwaar was vroeger, maar dat ging nu veel makkelijker."

Volgens Karsten komt dat doordat de materialen van de plank en het zeil de afgelopen jaren doorontwikkeld zijn. "Het is lichter geworden en dat vereenvoudigt het eigenlijk."