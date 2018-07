Deel dit artikel:











Groep vrienden mishandeld in Rotterdam Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een groep vrienden is in de nacht van zondag op maandag op de Grindweg in Rotterdam-Hillegersberg mishandeld.

De jongens kwamen op de fiets drie scooters tegen. In het voorbijgaan kreeg een van de vrienden een klap tegen zijn borst van een van de scooterrijders. Toen zij hier wat van zeiden, draaiden de scooterrijders om en mishandelden ze de groep. De jongens liepen onbekende verwondingen op. De daders namen na de mishandeling een ov-fiets mee.