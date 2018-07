Akker in Ooltgensplaat in brand door droogte

In Ooltgensplaat op Goeree-Overflakkee heeft maandagmiddag een bermbrand gewoed. Een akker van ongeveer 400 vierkante meter aan de Langeweg stond in brand. Er was geen gevaar voor de omgeving, zegt de brandweer.

Bij de brand kwam veel rook vrij, die tot in Rotterdam te zien was, zegt een woordvoerder van de brandweer. Brandweerlieden waren uitgerukt om het vuur onder controle te krijgen.

De brand woedde in de polder, waar geen bebouwing in de omgeving is. Brandweerlieden konden voorkomen dat het vuur oversloeg over naar andere stukken land.

De oorzaak van de brand is onbekend. Volgens de brandweerwoordvoerder kan het van alles zijn. "Van een brandende sigaret tot de uitlaat van een auto of een vonkje. Het is met de droogte zo gebeurd."