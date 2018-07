Deel dit artikel:











Grote graswissel bij FC Dordrecht begonnen FCDordt-kunstgras-verwijderen1 FCDordt-kunstgras-verwijderen2

Het kunstgras eruit en een nieuwe, hybride grasmat erin. Het klinkt simpel, maar in het stadion van FC Dordrecht blijkt dat het een behoorlijke operatie is. Op maandag en dinsdag wordt de afgekeurde mat in repen gesneden, opgerold en afgevoerd.

Op de parkeerplaats van het stadion staan tientallen 'bigbags' met rubberkorrels. Vrijdag werd de mat al 'gestofzuigd', maar bij het oprollen van de mat worden er nog grote hoeveelheden uitgeklopt. "Er ligt zo'n 40 tot 50 kilo van die korrels per vierkante meter", weet Mart Sweep van kunstgrasbedrijf KSP, "en alles wordt gerecycled. Deze mat mag dan afgekeurd zijn voor betaald voetbal, menig amateurclub zal er blij mee zijn." Met militaire precisie wordt de mat in repen van vier meter breedte gesneden. Een speciale machine tilt de grasrepen op, schudt ze uit en rolt ze op. De rollen worden geparkeerd waar normaal de auto's van de toeschouwers staan. Rutger Schijffel van hoofdaannemer CSC Sport slaat het allemaal instemmend gade: "Alles gaat volgens een strakke planning. We willen op 4 augustus klaar zijn, maar dan moet er niks tegen zitten." De droogte kan problemen geven, weet hij: "De ondergrond van het kunstgras moet eruit en er komt een hele nieuwe natuurondergrond. Daar kunnen we wel een paar regenbuitjes bij gebruiken", zegt Schijffel. Manager Hans de Zeeuw van FC Dordrecht spreekt van een megaklus: "Realiseer je wel, dat er er een laag van 90 centimeter volledig vervangen moet worden." De Schapenkoppen krijgen een grasmat die vergelijkbaar is met die van clubs in de Engelse Premier League, weet de leverancier: "Aan het gras kan het komend seizoen niet liggen..."