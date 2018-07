Weerman: kans op 40 graden is minder dan 2 procent

In verschillende bladen verscheen maandag het bericht dat weermodellen volgende week 40 tot 42 graden voorspellen. Maar de kans daarop is nog minder dan 2 procent, zegt RTV Rijnmond-weerman Ed Aldus.

"Het blijft de komende tijd zomers en droog, maar hoe warm het precies wordt is gewoon nog niet te zeggen", aldus de weerman. Het model waar het hier om gaat, maakt vijftig verschillende voorspellingen. Ze passen in dat model steeds een paar variabelen aan, bijvoorbeeld wat er gebeurt als het iets meer of minder waait. "Uit één van de berekeningen kwam dus dat het 40 graden wordt. Maar hoe langer de termijn van de voorspelling, hoe groter de kans dat één van de vijftig berekeningen een wat afwijkende weersverwachting geeft", legt Ed Aldus uit.

Het meest opvallende is volgens de weerman dat er de komende tien dagen alleen maar een stijgende lijn is. "Normaal zie je het in zo'n berekening ook weer afkoelen", zegt Ed.

De weerman legt uit dat er in theorie wel een hittegolf kan komen volgende week, maar maar het is nog te vroeg om te zeggen. "Het is koffiedik kijken", lacht Ed. Voor een hittegolf moet het vijf dagen boven de 25 graden zijn, waarvan drie boven de 30 graden.

Vorige maand lanceerde de gemeente Rotterdam een app waarmee mensen worden gewaarschuwd bij extreme hitte .