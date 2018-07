Deel dit artikel:











Bermbrand bij Den Bommel Foto: MediaTV Foto: Sanne Waldekker

Op Goeree-Overflakkee is maandagmiddag opnieuw een bermbrand uitgebroken. Het vuur woedt deze keer op de Schaapseg in Den Bommel, op korte afstand van de plek eerder een natuurbrand was.

Er wordt water uit een nabijgelegen sloot gepompt om het vuur te bestrijden. Eerder op de dag was het raak in Ooltgensplaat. Daar stond een akker van ongeveer 400 vierkante meter aan de Langeweg in brand. Bij deze brand kwam veel rook vrij, die tot in Rotterdam te zien was.