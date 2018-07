Deel dit artikel:











EK beachvolleybal in Rotterdam hele week live bij RTV Rijnmond

Maandag begint het EK beachvolleybal ook in Rotterdam en via de site van RTV Rijnmond zijn al deze wedstrijden te volgen via een livestream. Van 16 juli tot en met 21 juli is er beachvolleybal in Rotterdam, met ten minste tot en met donderdag 19 juli elke dag een Nederlands duo in actie.

Op maandag begint de eerste wedstrijd om 17:30 uur, maar dinsdag, woensdag en donderdag start de actie al vanaf 12.00 uur. Vanaf donderdag start tevens de knock-out fase. In Rotterdam spelen de Nederlandse duo's Sven Vismans & Jannes van der Ham en Sanne Keizer & Madelein Meppelink hun pouleduels.