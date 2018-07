Deel dit artikel:











Radio Rijnmond overdag gemist? Luister naar Rijnmond Nu in de Zomerstand Zomer op je radio!

Reportages en bijzondere gesprekken die je éérder op deze zender kon horen maar die je mogelijk hebt gemist! Dat allemaal in het derde uur van Rijnmond Nu In De Zomerstand, tussen 18 en 19 uur. Wil je meepraten over het Nieuws? Bel 010 - 436 44 36! of stuur een mail naar NU@Rijnmond.nl .

Geschreven door Ruud de Boer

Of twitter een foto vanaf de plek waar je NU zit te luisteren! Gebruik dan de #RijnmondNu : Rijnmond Nu Twitterkanaal: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt, maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 uur en 19:00 uur. Vaak kun je de bijzondere gesprekken bij Rijnmond Nu terugluisteren! Klik, mits beschikbaar, op de 'speaker(s)'.