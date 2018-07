Helikoptervlucht terug op Wereldhavendagen

De organisatie van de Wereldhavendagen heeft het programma voor de editie van dit jaar online gezet. Vrijdag 7 september begint de 41e editie van het jaarlijkse evenement. Het thema dit jaar is 'Energize'.

“We hebben weer heel hard aan de weg getimmerd om weer heel veel nieuws te kunnen bieden. Een leuke activiteit is terug van weggeweest; een helikoptervlucht door de haven”, vertelt Sabine Bruijninx, Wereldhavendagendirecteur.

Met het thema 'Energize' toont het Rotterdamse havenbedrijf aan het publiek hoe het probeert om de schoonste haven ter wereld te worden. Veel activiteiten zullen gericht zijn op schone energie. "Terwijl ze de bedrijven en schepen bezoeken, krijgen ze dit thema mee", zegt Bruijninx.

De 41e editie is volgens de organisatie omvangrijker dan ooit, met 110 deelnemers. Een aantal excursies is vanaf vandaag te reserveren via de website van het evenement.

De start van de Wereldhavendagen is verschoven van donderdag naar vrijdag. Directeur Sabine Bruijninx is heel enthousiast over de opening. "Het evenement zal worden geopend door een artiest die zeer populair is onder jongeren." De naam wil Bruijninx nog even geheim houden.

Het evenement wordt traditiegetrouw afgesloten met een optreden en vuurwerkshow op het water bij de Erasmusbrug. Vorig jaar trok de jubileumeditie van de Wereldhavendagen 430 duizend bezoekers.