Een auto delen met de buren in Stad aan 't Haringvliet

Het eiland Goeree-Overflakkee heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. In Stad aan 't Haringvliet wordt momenteel de nieuwe wijk Havenstadt gebouwd, waarbij dat centraal staat.

Zo hangen er tientallen zonnepanelen op de daken van de nieuwbouwhuizen. Ook is er het Huis van de Toekomst gebouwd en ingericht met de nieuwste technieken. Het moet een kenniscentrum voor bewoners, de bouw en andere geïnteresseerden worden, waar van alles op het gebied van duurzaamheid uitgeprobeerd kan worden.

Maar het meest bijzondere aan de nieuwe wijk is toch wel het deelautoproject. "Mensen die hier komen wonen, kunnen een app downloaden", vertelt projectontwikkelaar Jean Paul Scheurleer. "Dan kunnen ze de auto reserveren."

Voor zes euro per uur kunnen bewoners de auto dan gebruiken. "Daar zit eigenlijk alles in. Dan is het nog een tientje per maand voor het lidmaatschap."

Afschrijving

Volgens Scheurleer heeft de deelauto een aantal voordelen. "We mikken op de tweede auto, die willen we uit het straatbeeld laten verdwijnen. Qua kosten neemt het veel weg: aankoop, afschrijving en wegenbelasting heb je niet. Je betaalt hem als je hem gebruikt, en anders niet."

Trekt dát mensen naar Stad aan het Haringvliet, een dorp met zo'n 1300 inwoners? "We hebben kopers die specifiek voor dit project kozen", zegt Scheurleer. "Het was een dorp dat niet groeide, maar dat is wel van belang voor ondernemers en scholen. De nieuwbouwwijk heeft daar een positief effect op."

Ruimte en rust

Zo'n tachtig procent van de nieuwe wijkbewoners komt van buiten het eiland. "We waren op zoek naar meer ruimte en rust", zegt Paula Ham uit Maassluis. "En een veilige omgeving voor de kinderen. Dat denken we hier wel te vinden. En duurzaamheid vinden we belangrijk: we zijn van plan om nog extra duurzame maatregelen te treffen."

Maar die deelauto? "We hebben nu allebei een auto, waar we ver mee naar ons werk moeten rijden", zegt Ham. "Wie weet in de toekomst."