Hop, naar het strand met een boek in je hand Alek Dabrowski.

Het strand of zwembad lonkt steeds meer! Dus wat gaat er mee in je strandtas en koffer? Laat je inspireren door onze huisboekenrecensent Alek Dabrowski! Hij neem een gast mee: Monique van Oosterom. We gaan met haar 'zomerlezen'...

Geschreven door Ruud de Boer

Natuurlijk bespreken we ook het nieuws uit de literaire wereld, in onze regio, én daarbuiten. Heb je zélf een boekentip? Of een vraag aan Alek? Bel 010 - 436 44 36 óf stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl ! Rijnmond Nu Twitterkanaal: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt, maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 uur en 19:00 uur. Vaak kun je de bijzondere gesprekken bij Rijnmond Nu terugluisteren! Klik, mits beschikbaar, op de 'speaker(s)'.