Deel dit artikel:











VIDEO: Feyenoord wil in Thun basis leggen voor de titel Feyenoord in Zwitserland

Feyenoord hoopt in Thun de basis gelegd te hebben om 'zo lang mogelijk mee te doen voor de titel.' Of dat hetzelfde is als kampioen worden? "Ja", antwoordt trainer Giovanni van Bronckhorst, die tevreden terugkijkt op het trainingskamp in Zwitserland.

Feyenoord speelde twee oefenwedstrijden. Met een alternatieve ploeg werd er met 3-0 verloren van Young Boys. Een sterker elftal won twee dagen later met 5-0 van FC Basel. Robin van Persie was ook in Zwitserland de absolute blikvanger. De Rotterdammers werden aangemoedigd door een paar honderd supporters. Een aantal van hen woont in Zwitserland, onder wie Betty van der Griend. De die-hard supporter uit Utrecht heeft MS, reisde ruim drie uur vanuit Luzern en beleefde de dag van haar leven. Bekijk hierboven de reportage van Frank Stout uit Zwitserland.