'Kies ook eens voor de Willemsbrug' Sander van Beurden, manager bereikbaarheid van de gemeente Rotterdam

De verkeersdoorstroming in en om Rotterdam is niet altijd optimaal. Sander van Beurden is manager bereikbaarheid van de gemeente Rotterdam en heeft wat tips voor de lezers en luisteraars van RTV Rijnmond.

Zeker met de afsluiting van de Maastunnel, deze week in beide richtingen , staat het vaker vast in en om de stad dan normaal. De gemeente neemt veel maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. "We hebben een berger aan de voet van de Erasmusbrug en de Willemsbrug staan, mocht er een incident gebeuren, kunnen we gelijk mensen wegslepen", vertelt Van Beurden. "We hebben ook tien verkeersregelaars door de stad rijden die gelijk kunnen ingrijpen op teken van de verkeersregiecentrale." Ook de stoplichten op drukke wegen in de stad worden continu bijgesteld. "We zitten de hele dag aan de verkeerslichten te draaien om de doorstroming optimaal te laten zijn", zegt Van Beurden. Voor automobilisten die echt de fiets niet kunnen pakken, heeft de manager bereikbaarheid wel een paar tips. "Als je niet in de stad hoeft te zijn, kijk dan of je er via de ring kunt komen. En kies ook eens voor de Willemsbrug." Rijkswaterstaat verwacht volgens Van Beurden de komende tien jaar 40 procent meer autoverkeer.