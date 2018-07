Kantoorpersoneel Stena Line dreigt met acties

De onderhandelingen tussen FNV Havens en Stena Line voor de cao van het kantoorpersoneel zijn stukgelopen. Er is drie keer overlegd, maar FNV-leden hebben het laatste bod van de werkgever allemaal afgewezen. Een deel van hen dreigt nu met acties.

Het kantoorpersoneel vindt het onterecht dat havenarbeiders een hogere loonstijging krijgen dan zij. Voor stuwadoors bestaat een aparte cao. Werknemers van Stena Line die passagiers en vracht inchecken vallen onder de cao van het kantoorpersoneel.

Stuwadoors krijgen een verhoging van 2 procent in 2019 en 2 procent in 2020 plus een eindejaarsuitkering van 300 euro bruto. Kantoorpersoneel is voor 2019 en 2020 een verhoging van 1,75 procent in het vooruitzicht gesteld en een eindejaarsuitkering van 200 euro bruto.

"Ze werken allemaal voor en aan dezelfde boot, alleen op een andere manier. Ze verdienen dezelfde loonstijging", zegt Cees Bos, bestuurder FNV Havens.

Vakantieperiode



Het kantoorpersoneel heeft vorige week al een keer geprotesteerd. Dat had geen gevolgen voor de vertrektijden van de schepen.

"Een volgende keer zal dat niet het geval zijn en zullen onherroepelijk forse vertragingen ontstaan", zegt Bos. "Het zou jammer zijn als het in deze vakantieperiode tot acties moet komen, want passagiers naar Engeland zullen dat merken."