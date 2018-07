Operaties mishandelde Kitty kosten zo'n 5 duizend euro

Het gaat veel geld kosten om de mishandelde kitten Kitty er weer bovenop te helpen. Dat zegt Henk Beugeling van de Dierenbescherming Rotterdam. Beugeling gaat uit van een dierenartsrekening van zo'n 5 duizend euro. Donaties zijn daarom welkom.

De negen weken oude Kitty werd vrijdagnacht ernstig gewond aangetroffen bij het Marconiplein in Rotterdam. Ze had verschillende botbreuken en de huid van haar onderkaak was grotendeels afgestroopt.

Het lapjeskatje zat onder het bloed en was met tiewraps vastgebonden aan een hek. Een medewerkster van de Dierenambulance werd misselijk van de aanblik. In verband met het opsporen van degene die Kitty zo achterliet mag de foto niet in de media gepubliceerd worden.

Inzamelingsactie

Kitty is inmiddels al een keer geopereerd. De huid van haar kaak is weer aan elkaar gezet. "Van de operaties die haar te wachten staan, was dit de meest simpele", zegt Beugeling. "Maar deze ingreep heeft al zo'n 900 euro gekost."

De Dierenbescherming heeft een inzamelingsactie op touw gezet om de operaties te bekostigen. Doneren kan via de website van de organisatie of via Facebook.

Kitty zelf heeft de moed in elk geval niet opgegeven. Het katje blijkt een echte vechter. Beugeling: "Ze gaat niet in een hoekje liggen en is goed benaderbaar. Ondanks haar zware verwondingen ziet de de mens niet als een bedreiging."

Lieve reactie

De mishandeling van de kitten laat het publiek niet onberoerd. Bij de Dierenbescherming stromen massaal reacties binnen. Ze variëren van 'sleep de dader voor de rechter, anders nemen we het recht in eigen hand' tot 'hulde aan de politie en de Dierenambulance'.

Beugeling: "Een heel lieve reactie kwam van een mevrouw die haar kat had moeten laten inslapen. Een operatie had geen zin meer. Het geld dat ze anders kwijt geweest was aan haar eigen poes wil ze nu doneren voor Kitty."