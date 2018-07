Deel dit artikel:











Breaking news: #regen! Foto: AS Media Foto: Ronald van Oudheusden

De gortdroge periode in het Rijnmondgebied is maandagavond onderbroken door ..... regen! Her en der werd ook "een dondertje" gehoord. Dat was onder meer het geval op Goeree-Overflakkee. Op Twitter zijn de buien breaking news.