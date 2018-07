Deel dit artikel:











EK beachvolleybal in Rotterdam: Vismans/Van der Ham onderuit tegen vice wereldkampioen Vismans/Van der Ham in actie langs de ss Rotterdam

Het Nederlandse beachvolleybalkoppel Vismans/Van der Ham is het EK, waarop het alle poulewedstrijden in Rotterdam speelt, begonnen met een nederlaag. De Oostenrijkse vice wereldkampioen Doppler/Horst was met 21-13 en 21-11 te sterk.

Langs de ss Rotterdam op Katendrecht kon het Nederlandse duo Sven Vismans en Jannes van der Ham op het begin van de wedstrijd nog redelijk mee met de als derde geplaatste Oostenrijkers, maar dat duurde niet lang. Ondanks de steun van het Oranje-publiek kwam het tweetal niet in de buurt van setwinst. Het Nederlandse koppel speelt ook dinsdag en donderdag nog een poulewedstrijd in Rotterdam tegen een Slowaaks en een Russisch koppel. De poulewinnaar plaatst zich voor de laatste zestien. De nummers twee en drie spelen een tussenronde. Verslaggever Sander Verrips bezocht deze wedstrijd maandagavond en sprak na afloop met het koppel Vismans/Van der Ham. In de video is het interview te bekijken.