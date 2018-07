Zitvolleyballen in de hal van Rotterdam CS

Wie maandag aan het eind van de middag door de hal van Rotterdam Centraal liep, kon mensen druk bewegend met een bal tussen blauwe pionnetjes en doellijn zien zitten.

"We doen dit ter aankondiging van het WK zitvolleybal en het EK beachvolleybal in Nieuwe Luxor", legt Edwin de Koning van sportbedrijf Rotterdam uit. "Beachvolleybal heeft z'n plek veroverd, het zitvolleybal is wat moeilijker. We hebben helaas nog geen zitvolleybalvereniging in Rotterdam."

Een van de deelnemers aan het promotie-evenement op CS is Martijn Kroon. Hij vind het ook wel een bijzondere ervaring: "In de winter speel ik vooral in de sporthal, in de zomer lekker op het strand of op een beachlocatie bij een sporthal, maar op CS heb ik nog nooit gevolleybald."

Het WK zitvolleybal is van 19 juli tot en met 22 juli in het Nieuwe Luxor. Het EK beachvolleybal is van 15 juli tot en met 22 juli naast het SS Rotterdam.