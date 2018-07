Deel dit artikel:











Prima zomer voor ijsverkoper IJssalon Capri in Rotterdam

"Het weer is goed, Rotterdam zit in de lift, de crisis is voorbij, er zijn ontiegelijk veel toeristen." Claudio Burdo kijkt tevreden naar de rij van een meter of twintig tot aan buiten zijn ijssalon, Capri. Buiten is het bijna 30 graden.

De afgelopen jaren waren zakelijk niet de beste voor ijsverkopers. "Het was gewoon niet wat we verwachtten. IJs koopt altijd iedereen wel, maar de kers op de taart zat er niet op", vertelt Claudio. Maar dit jaar is hij erg blij met hoe de zaken gaan. Hij begint iedere ochtend rond 08:00 uur en sluit zijn ijssalon op z'n vroegst om 12:00 uur 's nachts. "Als je het niet leuk vindt houd je het niet vol." Grote trendverschuivingen merkt Claudio niet echt. Het zijn nog altijd dezelfde smaken die het populairst zijn. "Met dit weer verkopen we citroen, aardbei en mojito. Als het wat frisser wordt, bijvoorbeeld in de avond, lopen de stracciatella, chocola en pistache heel goed." Veganistisch

Claudio merkt dat er steeds meer vraag naar veganistisch ijs is, zonder zuivelproducten. "Al onze fruitsmaken doen wij al jarenlang zonder melk, zonder gluten. Ons bindmiddel is ook zonder gluten." Aan gekke smaken als hamburger-ijs doet de ijsmaker niet mee. "Ik vind dat ijs zoet moet smaken. Natuurlijk maken we wel eens een oreokoekje- of snickersijs, maar wij gaan geen inktvisijs of haringijs maken."