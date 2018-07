Speciaal politieteam vindt zestien kilo cocaïne achter een kast

Een speciaal politieteam van agenten uit Charlois, Rotterdam IJsselmonde en Feijenoord heeft afgelopen vrijdag zestien kilo cocaïne gevonden in een verborgen ruimte in een huis aan het Willem Molenbroekplein.

Toen agenten de woning binnengingen, zagen ze een geldtelmachine en spullen voor het maken van drugs. Twee verdachten werden aangehouden.

De politie doorzocht het huis en vond achter een kast in de muur een verborgen ruimte. In de woning is zestien kilo cocaïne en 218 duizend euro contant geld in beslag genomen.

Met deze en andere acties op Rotterdam-Zuid de afgelopen weken heeft de politie 1,7 miljoen euro aan drugs en 323 duizend euro aan contanten in beslag genomen. In totaal zijn vijf verdachten aangehouden.