Nissewaard zit fout met vingerafdrukken van bijstandontvangers

De gemeente Nissewaard heeft vier jaar lang illegaal vingerafdrukken verzameld van uitkeringsgerechtigden. Dat gebeurde via het leerwerkbedrijf Voorne Putten Werkt. Wie een uitkering aanvroeg in Spijkenisse moest een vingerafdruk afstaan. Weigeraars werden onder druk gezet en dreigden een strafkorting te krijgen.

Eind vorige week is een einde gemaakt aan het illegale gebruik van vingerafdrukken, nadat voormalig Statenlid en betrokken Spijkenisser Alfred Blokhuizen daar meldingen over kreeg.

Sinds 2014

Woordvoerder Ferdinand Fransen van de gemeente Nissewaard bevestigt de manier van werken van het werkleerbedrijf. Bij Voorne Putten Werkt worden uitkeringsgerechtigden via de gemeente aan het werk gezet in ruil voor bijstand.

De vingerafdrukken werden gebruikt als aanwezigheidsregistratie. Voorne Putten Werkt slaat al sinds 2014 vingerafdrukken van cliënten op. Dit is in strijd met de wet.

Criminelen

Alfred Blokhuizen hoorde in zijn omgeving van verschillende mensen over de illegale werkwijze bij Voorne Putten Werkt. Hij maakte bezwaar bij de Autoriteit Persoongegevens en de gemeente Nissewaard. "Ik was zo boos toen ik dit hoorde, zo ga je toch niet met deze mensen om. Ze worden behandeld alsof ze criminelen zijn."

"Bovendien is het illegaal. Gemeenten mogen geen persoonsgegevens op deze manier opslaan", aldus Blokhuizen.

De Autoriteit Persoonsgegevens bevestigt dat biometrische persoonsgegevens zoals vingerafdrukken als toegangscontrole alleen gebruikt mogen worden voor beveiligingsdoeleinden.

Direct na de melding van Blokhuizen heeft de gemeente Nissewaard het leerwerkbedrijf gezegd te stoppen met vingerafdrukken opslaan. Fransen: "Wij hadden voorheen toestemming van de autoriteit om op deze manier te werken, maar deze toestemming geldt niet voor de privacywet AVG. Dit hebben we over het hoofd gezien. Daarom hebben we het onmiddellijk stopgezet."

Vet excuus

Blokhuizen vindt dat er meer moet gebeuren. "Een zeer vette excuusbrief aan de bijstandsgerechtigden en ongedaanmaking van strafkortingen op basis van het illegale registratiesysteem is het minste wat de gemeente moet doen."

De klacht die Blokhuizen heeft ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens wordt nog onderzocht.